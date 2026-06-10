Более 5 тысяч дорожных ям отремонтировали в Солнечногорске

В Солнечногорске активно ведутся работы по ремонту асфальтового покрытия. Из более чем семи тысяч обнаруженных ям уже ликвидировали 5368.

Дорожные службы уделяют особое внимание дворам, дорогам, ведущим к социальным объектам, и пешеходным зонам. 9 июня ремонт прошел на улице Военный городок, где его ход проверил депутат от партии «Единая Россия» Владимир Дацюк.

Специалисты работают над каждым поврежденным участком: вырезают дефектные места, удаляют грунт, обрабатывают ямы битумной смесью и укладывают новый асфальт.

«Ремонт ведется по двум технологиям: для дорог с твердым покрытием применяется асфальтоукладчик, а для сельских территорий — отсыпка асфальтовой крошкой. На данный момент в работе находятся девять дорог. Совместно с дорожными службами мы контролируем качество выполнения работ и соблюдение сроков», — отметил начальник управления благоустройства администрации округа Андрей Макаровский.

Всего ремонт запланирован на 37 дорогах округа, шесть из которых уже полностью готовы. Завершить работы планируют 1 августа текущего года.