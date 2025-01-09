Более 5 тысяч детей провели зимние каникулы в лагерях в Подмосковья

Зимняя смена прошла в детских лагерях Подмосковья с 28 декабря по 8 января. Там провели каникулы пять тысяч детей.

Ежегодно около 200 тысяч детей проводят каникулы в оздоровительных лагерях Подмосковья, рассказали в Минсоцразвития региона.

Каждая смена отличается своей программой, которую составляют с учетом погоды, возраста и интересов ребят. Многие занятия проводят в помещениях. Это бильярд, аэрохоккей, бассейн, мастер-классы. На улице дети занимаются ездой на лыжах и коньках.

«Самым популярным периодом для отдыха, по-прежнему, остается лето, но и зимой в лагере не менее интересно. Сейчас уже начался очередной учебный модуль и дети, наполненные яркими впечатлениями, отправились в школу», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

В ходе зимней смены ребята встречают Новый год. Так, в «Литвиново» провели красочное шоу, фуршет и дискотеку.

Подать заявку на бесплатную путевку в детский лагерь можно по ссылке.