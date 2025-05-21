Более 5 тысяч детей из Коломны отдохнут в лагерях за лето

Во время летней оздоровительной кампании свыше пяти тысяч школьников из Коломны отдохнут в лагерях с дневным пребыванием, загородных и военно-спортивных лагерях. Помимо этого, в муниципалитете откроют 60 площадок по разным направлениям: физкультурно-спортивное, естественно-научное, техническое и другие.

Как рассказала глава городского округа Коломна Лариса Лунькова, в общеобразовательных учреждениях в летний период заработают 35 муниципальных лагерей с дневным пребыванием.

Отметим, что порядка 900 бесплатных путевок в пришкольные лагеря и загородный лагерь «Сокол» выделили детям из многодетных семей, инвалидам и детям погибших в зоне специальной военной операции бойцов. Помимо этого, на Черноморское побережье отправят 75 ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации. Еще 90 детей участников специальной военной операции при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева отдохнут в лагере «Литвиново».