Более 5 тысяч человек приняли участие в «Боксзабеге» в Серпухове

«Боксзабег» в Серпухове объединил свыше 26 тысяч человек, из них пять тысяч вышли на дистанцию. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

«Уже несколько лет мы плодотворно сотрудничаем с Федерацией бокса России, а фестивали и спортивные праздники, организованные нашими коллегами, привлекают в Серпухов множество гостей. Участники таких мероприятий обычно посещают не только сами площадки, но и основные достопримечательности городского округа», — отметил первый заместитель министра культуры и спорта Московской области Алексей Шимко.

Участники бежали по двум маршрутам, охватывающим улицы Серпухова. В забегах приняли участие пять тысяч жителей и гостей города, седи них 970 детей.

«Это успешный проект, который помогает популяризировать здоровый образ жизни. В этом сезоне пройдут еще два-три боксзабега, а в следующем планируем провести уже 50», — рассказал президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев.

Мероприятие прошло в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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