Более 5 тысяч человек посетили фестиваль «Ночь в парке» в Чехове

Локация «Место Силы и Самопознания» в Чеховском парке стала центром внимания, привлекая тысячи посетителей на фестивале «Ночь в парке». Гости могли погрузиться в мир психологических тренингов, групповых практик и игр.

Посетители участвовали в тренингах по метафорическим картам, практиковали нейгорграфику, занимались йогой и гвоздотерапией под живую музыку. На новой сцене проходил музыкальный квиз «Мозгомания», а команды получали вкусную пиццу за участие.

Для детей и взрослых организовали бесплатные фотозоны, мастер-классы от творческих мастерских и различные арт-активности.

Кульминацией стал светодиодный заплыв на сапах: гости в ярких костюмах проплыли по большому пруду парка, завершая вечер под шоу бармена Максима Брадарского, рекордсмена книги рекордов России, который приготовил несколько эффектных коктейлей под бурные аплодисменты зрителей.

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