Более 5 тысяч человек посетили фестиваль «Город танцует в парках» в Дубне

На сцену, организованную в парковой зоне набережной имени Менделеева, выходили танцевальные коллективы наукограда. За ярким шоу следило более пяти тысяч зрителей.

Участники из Дубны показали высокий уровень подготовки, хороший вкус и стиль. Профессиональное жюри по достоинству оценило все номера. «По сравнению с другими городами впечатление очень приятное. Для нас показатель, когда нам тяжело выбирать среди участников», — отметили члены жюри Егор Дружинин и Алексей Карпенко.

Победу в конкурсе одержала команда среднего возраста хореографического коллектива «Выкрутасы». Теперь ребятам предстоит выступление на гала-концерте, который в этом году будет еще более масштабным благодаря участию в проекте танцоров из других регионов России.

В завершение конкурса для зрителей выступила профессиональная команда танцоров «Кед». Глава Дубны Максим Тихомиров поблагодарил все творческие коллективы и команду губернатора Подмосковья Андрея Воробьева за такой масштабный проект.