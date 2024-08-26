Более 5 тысяч человек посетили фарфоровый фестиваль «Агашка» в Подмосковье

Фестиваль дулевского фарфора «Агашка» провели в Орехово-Зуевском округе. Свыше пяти тысяч человек посетили это мероприятие, о чем сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Желающие побывали на экскурсиях в Музей фарфора, где представлены уникальные образцы дулевского народного художественного промысла. Работала фарфоровая ярмарка, а для гостей испекли уникальные булочки «агашки». Праздник завершился концертом.

Фестиваль «Агашка» уже несколько лет проводится в Подмосковье и отмечен многочисленными наградами. В их числе — Гран-при премии Russian Event Awards.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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