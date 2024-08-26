Сегодня 13:52 Более 5 тысяч человек посетили фарфоровый фестиваль «Агашка» в Подмосковье Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Фестиваль дулевского фарфора «Агашка» провели в Орехово-Зуевском округе. Свыше пяти тысяч человек посетили это мероприятие, о чем сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Желающие побывали на экскурсиях в Музей фарфора, где представлены уникальные образцы дулевского народного художественного промысла. Работала фарфоровая ярмарка, а для гостей испекли уникальные булочки «агашки». Праздник завершился концертом.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области Фото: Министерство культуры и туризма Московской области Фото: Министерство культуры и туризма Московской области Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Фестиваль «Агашка» уже несколько лет проводится в Подмосковье и отмечен многочисленными наградами. В их числе — Гран-при премии Russian Event Awards.
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