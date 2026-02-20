Более 5 тысяч борцов примут участие в Кубке Николая Японского в Подмосковье

Патриарший международный фестиваль спортивных единоборств и боевых искусств «Кубок равноапостольного Николая Японского» соберет более пяти тысяч участников. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Московской области.

Впервые в истории турнира торжественное открытие состоялось в зале церковных соборов храма Христа Спасителя. Состязания примет «Арена Мытищи». В этом году соревнования посвящены 190-летию со дня рождения великого святого, миссионера и просветителя Николая Японского. Борцов приветствовал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Начавшийся в 2011 году как небольшой проект, этот фестиваль за прошедшее время стараниями многих людей стал знаменательным событием, а несколько лет назад приобрел патриарший статус. И это не просто формальное изменение названия, но свидетельство того, что церковь видит в ваших трудах важное и ответственное служение. <…> Здесь спорт перестает быть просто состязанием в силе и ловкости, он становится частью духовно-нравственного и патриотического воспитания», — обратился к участникам предстоятель РПЦ.

В основную программу фестиваля включили: каратэ, сумо, боевое самбо, киокусинкай, кендо, панкратион, дзюдо, армейский рукопашный бой и другие виды единоборств.

«Кубок Николая Японского объединяет массовый и профессиональный спорт. Это более пяти тысяч участников. Среди них: воспитанники воскресных школ и дети с безграничными, как мы говорим, возможностями — особенные спортсмены», — отметил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Организаторами турнира традиционно выступают Союз православных единоборцев, при поддержке Госдумы, министерства спорта, Правительства Московской области, Патриаршей комиссии по вопросам физкультуры и спорта, Московской митрополии и Сергиево-Посадской епархии.