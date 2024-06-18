Более 5 тысяч бездомных собак отловили в Подмосковье для стерилизации

В рамках программы проводятся работы по отлову, стерилизации, вакцинации и возвращению их в исходную среду обитания, что также помогает предотвратить распространение бешенства. С начала года специалисты отловили более 5,1 тысячи бездомных собак.

Как сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных, специалисты осторожно осуществляют отлов бездомных собак, чтобы избежать травм и стресса животных. Собак без владельца доставляют в приюты, где после карантина им оказывается медицинская помощь.

«Обработку от паразитов, вакцинацию, стерилизацию, устанавливают микрочип с уникальным номером и ушную бирку. Такая отметка означает, что четвероногий не опасен», — добавил Двойных.

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