Более 5 тысяч баков для отходов установили в Подмосковье с начала весны

С начала марта на территории Подмосковья установили более пяти тысяч баков и бункеров для сбора бытового мусора. Об этом сообщили в министерстве по содержанию территорий региона.

Например, Рузский регоператор поставил 1,5 тысячи дополнительных контейнеров, а Сергиево-Посадский — более 1,3 тысячи. Всего к работам подключились семь обслуживающих организаций.

«С учетом увеличения числа дачников в весенне-летний период важно, чтобы в муниципалитетах было достаточное количество тары для отходов. Недостаток баков и бункеров, в свою очередь, может привести к образованию несанкционированных навалов, поэтому мы работаем в проактивном режиме», — отметил зампред правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

В ведомстве добавили, что емкости выполнены по требованиям СанПиН. У каждого есть крышка для ограничения доступа животных, птиц и предотвращения разлета.