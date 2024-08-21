Более 5 тонн гумпомощи направили из Подольска в ЛНР

В Подольске завершилась акция по сбору гуманитарной помощи, организованная объединениями «Все на Фронт» и «ZOV Подольск». В рамках этой инициативы собрано порядка пяти тонн груза, который уже отправлили в Луганскую Народную Республику.

Депутаты Совета депутатов Подольска Алексей Стулов и Сергей Кулев, а также член молодежного парламента округа Дмитрий вместе со своим отцом, отправились с грузом в 12 мест, где планируют передать необходимые вещи подольчанам и их сослуживцам. Среди собранных товаров — маскировочные сети, инструменты, оборудование, шанцевые инструменты, предметы личной гигиены и медикаменты.

Особое внимание уделено помощи медицинским учреждениям. Так, для госпиталя в Луганске приобретено стоматологическое кресло.

Организаторы призывают всех желающих поддержать защитников. Прием осуществляется в волонтерских центрах на улице Ульяновых, 1 и на улице Садовой, 5.

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