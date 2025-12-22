Более 5 млн телемедицинских консультаций провели в Подмосковье с начала года

Жители Подмосковья могут получить консультацию врача не выходя из дома при помощи телемедицины. С начала года этой возможностью воспользовались более 5,5 миллиона раз. Это в три раза больше, чем годом ранее.

Онлайн врач может продлить рецепт на льготное лекарство, рассказать об итогах диспансеризации или пройденных исследований, а также скорректировать лечение. Получить консультацию также могут беременные и дети.

«Телемедицина позволяет пациенту получить целый комплекс медицинских сервисов в любом удобном месте, где есть стабильное подключение к интернету. Важно, что для этого даже не надо идти в поликлинику, что особенно актуально в период подъема ОРВИ», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Записаться на консультацию можно через приложение «РТ ДокторОнлайн», портал «Здоровье», инфомат в поликлинике, по телефону 122 и Telegram-бот.