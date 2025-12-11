Более 5 млн кубометров питьевой воды поступило в дома Подмосковья за месяц

Мособлводоканал — одно из ключевых предприятий Подмосковья, обеспечивающее жителей водой и услугами водоотведения. По данным компании, за месяц станции водоподготовки произвели и подали в дома жителей региона более пяти миллионов кубометров питьевой воды.

Каждый день услугами Мособлводоканала пользуются около 1,2 миллиона человек. Водопроводная сеть предприятия включает почти две тысячи километров труб, обслуживание которых ведут семь филиалов.

Специалисты контролируют работу 584 водозаборных узлов. Все они оснащены системами глубокой очистки, которые позволяют безопасно подавать воду из артезианских скважин жителям Подмосковья.

В компании отмечают, что регулярно модернизируют оборудование и технологии водоочистки, при этом, качество воды проверяется на каждом этапе — от добычи до подачи в жилые дома.