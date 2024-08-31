Более 5 километров масксетей сплели волонтеры из Красногорска для нужд СВО

В Красногорске состоялась акция в поддержку бойцов специальной военной операции, в рамках которой была собрана очередная партия масксетей для отправки на фронт. Мероприятие прошло в центре помощи «Забота» и собрало активистов и волонтеров, готовых внести свой вклад в общую гуманитарную миссию.

Исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия», руководитель фракции «Единая Россия» в местном Совете депутатов Богдан Андриянов сообщил, что «Женское движение единой России» продолжает активно поддерживать военнослужащих на передовой, занимаясь плетением сетей, изготовлением окопных свечей, шитьем одежды.

Напомним, что участники специальной военной операции и их семьи могут обратиться за помощью в местную общественную приемную «Единой России», расположенную по адресу: улица Лесная, 9.

График работы: вторник, среда и четверг с 10:00 до 17:00. Телефон для справок: +7 (985) 604-16-97.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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