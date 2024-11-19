Более 5 километров линий освещения смонтировали в Щелкове с начала года

В рамках программы по модернизации наружного освещения «Светлый город» в Щелковском округе за последние четыре года было смонтировано 13 новых линий освещения. В этом году освещение появилось на улице Сиреневой в Щелкове, а также в деревнях Новопореево и Здехово.

Эти адреса были выбраны жителями через голосование на портале «Добродел». Победителем голосования среди сельских населенных пунктов стала деревня Новопореево, расположенная за Фряновом. Здесь находятся земельные участки, предоставляемые многодетным семьям, и в рамках программы удалось полностью осветить все линии населенного пункта.

В деревне Здехово по просьбе жителей была дополнена линия уличного освещения возле остановки общественного транспорта. Установка нескольких столбов сделала этот участок дороги более безопасным, а ожидание автобуса — комфортным.

В Щелкове победителем голосования стала улица Сиреневая. Этот проект оказался самым трудоемким, поскольку освещение здесь комбинированное: торшерные фонари требуют подведения кабелей под землей.

Программа «Светлый город» будет продолжена. В планах на 2025 год обновление ламп уличного освещения на всех 18 тысячах светильников и установка еще 30 «умных шкафов». Местоположение новых линий освещения определится по результатам голосования в следующем году.

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