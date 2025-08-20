Более 5 километров линий электропередач капитально отремонтируют в Чехове

В 2025 году в округе Чехов капитально отремонтируют более пяти километров кабельных и воздушных линий. На одной из улиц города работы уже завершили.

На улице Офицерский Поселок сотрудники «Мособлэнерго» отремонтировали воздушную линию. От работы этой высоковольтки зависит качество уличного освещения, сотовой связи, а также обеспечение электричеством около 15 частных домовладений.

В рамках программы по капитальному ремонту специалисты заменили более 200 метров старого провода и установили самонесущий провод. Смонтировали 11 новых железобетонных опор, а для дополнительной надежности и безопасности расчистили охранную зону линии электропередачи.

Все мероприятия направлены на повышение качества и безопасности электроснабжения. Всего в этом году в округе пройдут работы по замене оборудования на 11 подстанциях и трех зданиях трансформаторных подстанций. По планам также — расчистить восемь гектаров охранных зон высоковольток в Чехове.

Основные работы в рамках масштабной программы капитального ремонта завершат к концу лета.