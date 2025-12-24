Более 5 километров инженерных сетей заменили в Истре в 2025 году

С начала 2025 года в муниципальном округе Истра провели работы по ремонту и замене внутренних инженерных сетей. Занимались ими две коммунальные службы «Истринская теплосеть» и «ЖКУ м. о. Истра» на всей территории округа.

Так, коммунальная служба «Истринская теплосеть» заменили 218 метров холодного водоснабжения, 188 метров горячего водоснабжения, 156 метров центрального отопления и 202 метра водоотведения в Истре.

Параллельно «ЖКУ м. о. Истра» провело еще более масштабный комплекс работ в Дедовске, Новопетровском, Кострово, Павловской Слободе, Бужарово, Снегирях, Рождествено, Первомайском, Давыдовском и других населенных пунктах округа.

Общий объем выполненных работ: 4568 метров. Это должно повысить надежность систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для жителей всего муниципального округа Истра.