Более 5, 5 тысячи наказов жителей собрали в Народную программу в Воскресенске

Формирование новой Народной программы «Единой России» продолжается в Подмосковье. Жители региона направили уже более 600 тысяч предложений, около 5,5 тысячи из них поступили из Воскресенска.

Наказы жителей касаются благоустройства (37%), дорог и транспорта (20%), жилищно-коммунального хозяйства (17%), образования (10%) и здравоохранения (8%).

«Сейчас можно не просто высказать свое мнение, а напрямую повлиять на планы развития округа. Мы с соседями обсудили вопросы, которые волнуют наш микрорайон, и передали свои предложения. Надеемся, что их рассмотрят и наши дворовые территории благоустроят, а также появятся новые парковочные места», — рассказала жительница микрорайона Лопатинский Дарья Чегнева.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Воскресенска Сергей Слепов подчеркнул важность формирования Народной программы вместе с жителями. «За каждым наказом стоит конкретная проблема или предложение. После утверждения программы необходимо не только добиваться реализации инициатив, но и контролировать ее исполнение», — отметил он.

Свои предложения жители могут оставить в общественной приемной «Единой России», по телефону горячей линии 8-800-200-89-50 или через сайт естьрезультат.рф.

Принятая в 2021 году Народная программа в Подмосковье выполнена более чем на 98%. Среди ее результатов — строительство и обновление социальных объектов, ремонт дорог, благоустройство общественных пространств, переселение из аварийного жилья и газификация частных домов.