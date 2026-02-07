Более 485 тысяч человек отметили День полного освобождения Ленинграда от блокады

В мероприятиях, посвященных Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, приняли участие свыше 485 000 школьников, студентов, советников по воспитанию, педагогов и родителей. Об этом проинформировала пресс-служба Министерства образования Московской области.

Перед этим знаменательным днем советники директоров по воспитанию и обучающиеся школ, а также учреждений среднего профессионального образования подготовили вечер-реквием «Дорогами памяти». В его рамках были прочитаны и обсуждены личные истории из дневников жителей блокадного Ленинграда.

«Навигаторы детства» совместно с Движением Первых провели мероприятия в рамках Всероссийской акции «Свеча памяти у Невы». Наставники и учащиеся представили иммерсивные постановки о детях блокадного Ленинграда. В ходе акции «Герои разных народов: защитники Ленинграда» участники рассказали о судьбах воинов различных национальностей, защищавших город на Неве.

Кроме того, «Навигаторы детства» организовали лекции «История Великой Победы: освобождение Ленинграда от фашистской блокады» вместе с Российским обществом «Знание». На них подрастающему поколению рассказали о национальном единстве и уроках человечности.