Более 4,8 миллиона льготных поездок на автобусах совершили пассажиры в Химках

С начала года в общественном транспорте Подмосковья по социальным картам совершено свыше 45 миллионов поездок. Химки вошли в тройку лидеров по количеству льготных поездок, где зафиксировано 4,8 миллиона транзакций.
Частота использования социальных карт при оплате проезда продолжает расти. В Химках зафиксирован один из самых высоких показателей среди всех городов Московской области.
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года эти цифры увеличились на 8%. В настоящее время доля поездок по льготным картам составляет 46% от общего пассажиропотока Мострансавто, что свидетельствует о востребованности данной меры поддержки среди жителей.
Для удобства пассажиров предусмотрено несколько способов оплаты проезда. Помимо социальных карт, можно воспользоваться банковскими картами, а также транспортными картами «Стрелка» и «Тройка». Это позволяет пассажирам выбрать наиболее удобный и быстрый вариант оплаты.
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