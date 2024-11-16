Более 48 километров линий электропередач починят в Одинцове до конца года

На еженедельном совещании главы Одинцовского округа обсудили вопросы электроснабжения и готовность сетей к холодному периоду. До конца этого года в городе проведут капитальный ремонт линий электропередач.

На заседании взяли на контроль самые проблемные территории округа: микрорайон Супонево в Звенигороде, жилищный комплекс «Ромашково» в Немчиновке, Кубинку и Городок-17. Особое внимание уделили причинам сбоя электроснабжения 8 ноября в Звенигороде, когда ночью в городе полностью отключилось электричество.

«Отключение устранили в регламентные сроки — за 49 минут. Но из-за него пришлось в течение нескольких часов возвращать в работу 30 котельных, а также ЦТП, водозаборные узлы, лифты в многоквартирных домах», — рассказал глава округа Андрей Иванов.

В Кубинке и Городке-17 электроснабжение улучшается, но многое также зависит от АО «Оборонэнерго», которое обслуживает сети военных городков. Андрей Иванов предложил составить план мероприятий, который позволит снять проблемные адреса с повестки.

«Энергетики предпринимают максимум усилий, чтобы справляться с авариями и сбоями, делают это в регламентные сроки. Все силы при необходимости мгновенно мобилизуются. Но сама проблема с повестки не снимается», — подчеркнул Андрей Иванов.

За этот год Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» уже починил больше 40 километров линий электропередач. Но работа на этом не заканчивается — в планах отремонтировать еще 48 километров.

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