Более 4,7 тысячи домов получили газ в Подмосковье с января | 360°

26 апреля 2024, 12:54
Более 4,7 тысячи домов получили газ в Подмосковье с января
Программа социальной газификации продолжается в Подмосковье. С 1 января еще 4,7 тысячи домов обеспечили природным топливом.
«Программа социальной газификации успешно себя зарекомендовала в Московской области, жители активно пользуются возможностью бесплатного подключения. Только за первый квартал 2024 года газ проведен и запущен в 4 738 домах», — рассказал председатель Комитета по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Мособлдумы Игорь Коханый.
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Провести газовые сети бесплатно до границ земельных участков можно и в СНТ, расположенных в границах газифицированных населенных пунктов. При этом решение о догазификации должно быть принято на общем собрании членов СНТ. Его протокол нужно приложить к заявке о подключении.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Газ
Социальная газификация
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