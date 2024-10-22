Более 47 тысяч жителей Воскресенска привились от гриппа с начала сезона

В городском округе Воскресенск продолжается вакцинация жителей против гриппа. Всего с начала сезона в муниципалитете вакцинировали 47 750 человек, из них 9700 — дети.

Процедуру вакцинации населения проводят с использованием современной и безопасной отечественной вакцины «Совигрипп». Прививку от гриппа можно сделать в Воскресенской больнице. Для этого необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления. Врач проверит состояние пациента и направит на процедуру.

На прием к врачу можно записаться через портал Госуслуг, по телефону 122 или через чат-бот в Telegram.

Отметим, что прививка от гриппа поможет защитить организм от вируса и его неблагоприятных последствий, а также смягчит протекание заболевания, сократит длительность болезни и предотвратит осложнения.

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