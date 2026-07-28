Более 47 тысяч заявлений на повторные свидетельства подали в Подмосковье

С начала года на региональном портале госуслуг Московской области подано свыше 47 тысяч заявлений на получение повторных свидетельств об актах гражданского состояния. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления региона.

Получить услугу «Выдача повторных документов» можно на портале в разделе «Гражданам» – «Документы» – «Личные». Услуга предоставляется платно в течение 30 календарных дней. Госпошлина за выдачу повторного свидетельства составляет 500 рублей, за выдачу справок — 350 рублей.

В рамках услуги можно оформить повторное свидетельство о заключении или расторжении брака, об усыновлении (удочерении), о государственной регистрации рождения, смерти, смены имени и установления отцовства. Также услуга поможет получить повторные документы (справки), подтверждающие факт государственной регистрации акта гражданского состояния.