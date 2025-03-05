Более 47 тысяч счетчиков электричества обновили в Подмосковье в 2024 году

Сотрудники «Мособлэнерго» установили и заменили 47 456 приборов учета электрической энергии в 2024 году. Компания превысила плановые показатели на 50,5%.
«Мособлэнерго» установила на 45% больше счетчиков, чем в 2023 году и побила собственный рекорд.
Сотрудники компании монтируют новые приборы в городских округах Подмосковья круглый год. Устройства в режиме реального времени транслируют данные и избавляют потребителей электроэнергии от необходимости передавать показания.
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