Более 47 тысяч человек посетили каток в Центральном парке Раменского

Министерство благоустройства Московской области подвело промежуточные итоги зимнего сезона. Согласно официальным данным, каток, расположенный в Центральном парке культуры и отдыха Раменского, признан одной из самых востребованных ледовых площадок региона.

С момента открытия его посетили уже 47,7 тысячи человек. Высокий спрос обусловлен качественной подготовкой объекта.

«Ледовое поле поддерживается в идеальном состоянии благодаря регулярной работе специализированной техники — ледозаливочных машин. Для комфорта жителей и гостей города на базе площадки создана современная сервисная зона: пункт проката спортивного инвентаря, теплые помещения для переодевания, а также автоматизированные камеры хранения», — отметили в администрации округа.

Атмосферу зимнего праздника дополняет профессиональное музыкальное сопровождение и масштабная система иллюминации. Парк предлагает комплексный подход к отдыху: помимо ледовой арены, здесь функционируют детские площадки, карусели и аттракционы. Несмотря на затяжные снегопады, площадка продолжает работу. Технические службы парка переведены в режим повышенной готовности, обеспечивая оперативную расчистку льда от снега.