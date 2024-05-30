Свыше 46 школьников написали ОГЭ в Подмосковье 30 мая

Более 46 тысяч подмосковных школьников написали ОГЭ по географии, истории, физике и химии 30 мая. Результаты объявят к 13 июня.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, большинство школьников писали экзамен по химии. Его сдали 3,7 тысячи учеников. Еще 33,5 тысячи выбрали географию, более 6,5 тысячи — физику и 2,7 тысячи — историю.

Всего в Подмоковье организовали 482 пункта сдачи экзамена, за процессом наблюдали 986 человек. Результаты будут известны не позднее 13 июня.

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