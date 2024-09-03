Более 460 тысяч поездок до СНТ совершили в автобусах Подмосковья за сезон

С начала апреля на сезонных маршрутах к дачным и садовым товариществам Московской области пассажиры совершили свыше 460 тысяч поездок. В этом году действует 44 таких маршрута, сообщили в Минтрансе региона.

Самым популярным стал маршрут № 10 «Автостанция — Юбилейное» в Шатуре с 66,7 тысячами поездок. Второе место занял маршрут № 51 «Орехово-Зуево (Церковь) — Новый Снопок» — на нем совершили 60 тысячами поездок. Третьим по популярности оказался маршрут № 30 «Электрогорск — Алексеево» в Павловском Посаде — 49 тысяч поездок.

Отмечается, что сезонные маршруты будут работать в 30 округах до ноября. Проезд можно оплатить социальными, банковскими, а также транспортными картами «Тройка» и «Стрелка».

Не допустить роста жалоб на общественный транспорт — одна из знаковых задач, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. В зависимости от сезона пассажирам важно наличие и кондиционеров, и обогревателей.

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