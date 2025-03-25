Более 460 отключающих газовых устройств заменят в домах Коломны в 2025 году

Специалисты «Мособлгаза» меняют отключающие устройства на цокольных вводах в домах Коломны. Эти работы необходимы для обеспечения газовой безопасности жителей квартир.

Заменой занимаются сотрудники районных эксплуатационных служб. Они переносят специальные устройства из тамбуров и устанавливают их перед подъездами многоэтажек. Накануне такие работы провели в многоквартирном доме на проспекте Кирова в Коломне.

«Цель этой масштабной работы — обезопасить жителей квартир от потенциальных утечек и скопления газа в закрытых помещениях — тамбурах», — отметили в «Мособлгазе».

Отметим, что устройства меняют в рамках плана модернизации, а также капитального и текущего ремонта. Обновления будут вести до октября 2025 года.

За этот период сотрудники филиала «Юго-Восток» «Мособлгаза» должны заменить свыше 460 отключающих устройств в многоквартирных домах и на газорегуляторных пунктах.