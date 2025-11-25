Более 460 метров коммунальных сетей модернизировали в Истре осенью

Осенью 2025 года в муниципальном округе Истра провели масштабное обновление инженерных сетей. Работы затронули 12 населенных пунктов, где заменили трубопроводы водоснабжения, отопления и водоотведения.

В рамках системной программы по модернизации коммунальной инфраструктуры в муниципалитете обновили более 460 погонных метров внутренних инженерных сетей. Работы выполнены учреждением «ЖКУ муниципального округа Истра» в 12 населенных пунктах, включая Дедовск, Новопетровское, Рождествено и Павловскую Слободу.

В многоквартирных домах заменены участки трубопроводов холодного (37 метров) и горячего водоснабжения (18 метров), центрального отопления (127 метров) и системы водоотведения (169 метров). Параллельно в Истре специалисты компании «Истринская теплосеть» заменили еще 100 метров коммуникаций, а также отремонтировали 17 метров канализационных сетей.

Одним из результатов программы стала замена стояка горячей воды в доме № 20 деревни Бужарово, где из-за закупоренной известковым налетом трубы страдал напор в четырех квартирах. После полного демонтажа старой конструкции жители получили стабильное водоснабжение.