Более 460 гектаров пораженных борщевиком участков обработают в Домодедове

С 10 мая поступили 124 обращения о произрастании борщевика, 58 из них — на частных землях, 66 — на неразграниченных землях госсобственности. В рамках муниципальных контрактов запланирована химическая обработка борщевика на площади 152 гектара. Такие работы будут проводить и две подрядные организации. Контракт на обработку 117 гектаров, пораженных борщевиком, заключил по обращению администрации округа комитет лесного хозяйства.

Заместитель главы городского округа Дмитрий Негорожин напомнил, что за несвоевременную уборку борщевика владельцам частных земель грозит штраф в размере до 5 тысяч рублей.

Учреждение «Мосавтодор» также занимается ликвидацией опасного растения. Специалисты выполняют в рамках договора по содержанию дорог механический покос и химическую обработку борщевика.

Эксперт дорожного хозяйства «Мосавтодора» Иван Чернолихов сообщил, что с 30 мая уничтожили борщевик на площади 22 тысячи квадратных метров на дорогах Каширское шоссе, Кузьминское — Агрогород и Заболотье — Никитское — Авдотьино. На Каширском шоссе уже выполнили химическую обработку на 11 тысячах квадратных метров.

Евгения Хрусталева поручила ответственным держать ситуацию с борщевиком Сосновского на контроле и еженедельно представлять отчет о проделанной работе.