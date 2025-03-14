Более 460 дворов уберут в Одинцове на весеннем месячнике чистоты

В Одинцовском округе стартовал традиционный месячник чистоты, его организуют для того, чтобы привести территории в порядок после зимы. Глава муниципалитета Андрей Иванов провел совещание с участием профильных заместителей, руководителей Муниципального центра управления регионом, муниципальных предприятий и подрядных организаций, чтобы обсудить планы по уборке и благоустройству.

Как подчеркнул Андрей Иванов, начинается подготовка к масштабным работам в рамках месячника чистоты, уже в первые дни жители должны увидеть результаты: чистота и порядок должны быть заметны.

«Важно, чтобы вывозили мусор, убирали улицы и дворы строго по графику, а на все жалобы оперативно реагировали», — добавил он.

Директор Муниципального центра управления регионом Елена Меньшикова отметила, что благодаря изменениям в работе подрядчиков и муниципальных предприятий, количество жалоб от жителей снизилось почти вдвое по сравнению с прошлым годом.

«Службы научились работать на опережение, что делает процесс более оперативным и качественным», — пояснила Меньшикова.

Для контроля за чистотой активно используют камеры системы «Безопасный регион», которые ежедневно фиксируют до 100 нарушений. Однако, как отметил Андрей Иванов, эффективность работы с обращениями жителей и нарушениями еще не везде достигла максимума, и ее необходимо повышать.

На месячнике уберут порядка шести с половиной миллионов квадратных метров дворовых территорий, это 461 двор, и почти 14 миллионов квадратных метров общественных пространств, это 134 объекта, включая парки. Помимо того, специалисты отремонтируют и покрасят малые формы, тренажеры и ограждения на детских и спортивных площадках, выполнят ямочный ремонт дорог, включая крупные участки площадью более 25 квадратных метров.

Для выполнения задач привлекут 735 дворников и 195 машин уборочной техники. Отслеживать выполнение работ будут с помощью программы «Система контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры».

Заместитель главы округа Станислав Григорьев уточнил, что подрядчик сосредоточится на ремонте крупных участков дорог, а мелкие дефекты устранят муниципальные предприятия. Это позволит сделать ремонт более долговечным и эффективным.

Андрей Иванов поручил муниципальным предприятиям приобрести дополнительные рециклеры асфальтобетона для всесезонного ямочного ремонта. Средства на это выделят из сэкономленных в период малоснежной зимы ресурсов. Также глава округа потребовал пересмотреть схему размещения урн на подведомственных территориях, чтобы устранить их избыток в одних местах и нехватку в других.

Основной объем работ планируют завершить к середине апреля, а полностью подготовить округ к лету — до 1 мая. Месячник чистоты станет важным шагом к созданию комфортной и ухоженной среды для жителей Одинцовского округа.