Более 4,6 тысячи засоров устранили специалисты водоканала в Домодедове за 3 года

За последние три года специалисты «Домодедовского водоканала» устранили 4604 засора, и, как показала практика, основная причина — неправильное использование канализации. Люди должны помнить, что твердые коммунальные отходы, попадая в унитаз, не растворяются.

Они накапливаются на стенках труб, что приводит к образованию засоров, затоплению подвалов и отключению канализации на время ремонта.

Эксперты напомнили, что смывать в канализацию нельзя влажные салфетки и «влажную туалетную бумагу» — они не разлагаются и наматываются в жгуты, ватные палочки — они могут пробежать сквозь решетки и повредить оборудование, наполнитель для кошачьего туалета, жир, пищевые отходы и тряпки — все это превращается в плотные пробки.

Лучший способ избежать проблем с канализацией — выбрасывать в мусорное ведро все, что не предназначено для унитаза.

Бережное отношение к инженерным системам — это простая привычка, которая поможет поддерживать в домах чистоту и порядок.