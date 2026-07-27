Более 4,6 тысячи детей-сирот обеспечили жильем в Подмосковье за 5 лет

Фото: Новый дом для переселенцев из аварийного жилья в п. Южный г.о. Подольск / Медиасток.рф

С 2023 года в Подмосковье действует механизм обеспечения жильем детей-сирот через именные свидетельства, которые можно реализовать по достижении 18 лет. По данным председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, с 2021 года собственные квадратные метры получили 4,6 тысячи человек из этой категории, причем после введения сертификатов более двух тысяч из них предпочли именно этот способ.

Популярность сертификатов в Подмосковье стремительно растет. Если в первый год действия программы его выбирали около 40% участников, то к 2026 году этот показатель превысил 90%.

«Благодаря принятым законам, в 2026 году жильем будет обеспечено свыше 800 человек, из них 750 — по сертификатам», — рассказал Игорь Брынцалов.

Документ дает право приобрести недвижимость в любом муниципалитете — как в новостройке с отделкой, так и на вторичном рынке, с возможностью доплатить за превышение нормативной площади. Помимо этого, в области действуют выплаты приемным семьям, пособия, губернаторские стипендии и компенсации на организацию отдыха.

Для получения сертификата необходимо подать заявление через региональный портал госуслуг. Поддержка сирот остается одним из приоритетов социальной политики региона.