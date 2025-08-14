Более 46 тысяч заявок на замену водительских прав подали в МФЦ Подмосковья с января

Жители Подмосковья могут подать заявление на замену водительского удостоверения через МФЦ. С начала года этой возможностью воспользовались более 46 тысяч раз.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, подать заявку можно при истечении срока водительских прав, а также при изменении персональных данных или состояния здоровья, в случае утери или нечитабельности информации в документе.

Перед посещением МФЦ необходимо подготовить паспорт, старое водительское удостоверение и медицинскую справку. Оплатить госпошлину можно на месте в офисе.

Адреса и график работы центров можно найти на интерактивной карте.