Более 46 тысяч человек приняли участие в «Библионочи» в Подмосковье

В Министерстве культуры и туризма Московской области сообщили, что в рамках акции «Библионочь» библиотеки региона посетили более 46 тысяч человек. Для гостей было организовано свыше 2,7 тысячи мероприятий.

Темой акции в этом году стало «Единство народов — сила России!». Библиотеки подготовили для посетителей литературные встречи, концерты, викторины, выставки и другие события, посвященные истории, традициям и культуре народов России.

Московская Губернская универсальная библиотека разработала областную акцию «Сказки на ночь: истории общего дома», которая проходила с 17 по 19 апреля. Гостей ждали этноквизы, мастер-классы, литературные события и гастрономические программы.

В Центральной городской библиотеке имени В. В. Королева в Коломне прошли квиз «Культурный код — Россия», литературная встреча «Русский вкус» и мастер-класс «Узоры России». В библиотеках Одинцовского округа звучали бурятские, чувашские, удмуртские и русские сказки.