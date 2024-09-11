Более 455 мероприятий провели волонтеры Большого Серпухова в этом году

Волонтеры из Большого Серпухова провели 455 мероприятий для 27 тысяч человек в этом году. Жители участвовали в патриотических и экологических акциях, помогали старшему поколению и собирали гуманитарную помощь.

Деятельность волонтерского штаба в Серпухове обсудили на еженедельном оперативном совещании в администрации округа. На сегодня более семи тысяч человек безвозмездно помогают в организации акций, концертов, мероприятий и сборе гуманитарной помощи, из них 2,3 тысячи зарегистрированы на портале «Добро.ру».

На базе общеобразовательных организаций числятся 1229 волонтеров, в профессиональных обучающих организациях — 323 человека. В округе работают четыре объединения: «Доброе сердце», «Волонтеры добра», «Мы вместе», «Волонтеры-медики». Еще четыре числятся на базе учреждения по работе с молодежью: «Волонтеры Подмосковья» в Протвине, Молодежный совет при главе округа, «Волонтеры профориентации» при центре трудоустройства и «Доброториум» при Межпоселенческом центре.

В спорте заняты 113 добровольцев и пять объединений. В медицине работают более 100 волонтеров, а в культуре — 153 человека и два объединения: «Свежий ветер» и «Вертикаль».

Активисты приходят на помощь участникам специальной военной операции; помогают семьям, которых эвакуировали из Курской и Белгородской областей. С начала года они провели более 455 мероприятий, в которых приняли участие 27 тысяч человек.

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