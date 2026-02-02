Более 4500 жителей Ленинского округа вышли на субботник по уборке снега

Масштабный общегородской субботник был организован для ликвидации последствий обильных снегопадов.

В уборке приняли участие жители, сотрудники администрации и муниципальных учреждений, депутаты, активисты «Молодой Гвардии» и местного отделения «Волонтеров Подмосковья», а также сотрудники предприятий и организаций округа.

Совместными усилиями они очистили от снега территорию у кинотеатра «Искра», Аллею Славы, зоны около Георгиевского храма и многофункционального центра, а также территорию у Видновского художественно-технического лицея.

Глава округа Станислав Каторов поблагодарил каждого, кто нашел время и силы присоединиться, отметив, что это пример настоящего единства. По его словам, общие усилия сделали округ чище и комфортнее.

Для поддержки волонтеров и жителей в холодную погоду во время работ была организована раздача горячего чая.