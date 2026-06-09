Более 450 жителей Воскресенска приняли участие в легкоатлетическом пробеге

«Воскресенская верста» вновь объединила любителей бега в парке Кривякино. Более 450 участников всех возрастов — от опытных спортсменов до новичков — пробежали дистанцию длиной чуть более одного километра.

Самым юным бегуном стал Макар Богатов, которому скоро исполнится два года. Его мама Татьяна работает тренером по детскому кроссфиту и прививает сыну любовь к спорту личным примером.

«Спорт — это жизнь, это наше здоровье, поэтому надо участвовать, надо бежать», — сказала Татьяна Богатова.

Беговой традиции Воскресенска больше десяти лет. В этот раз легкоатлетический пробег вышел на новый, можно сказать, международный уровень. Дэниел Босворт родом из Соединенных Штатов Америки, в округ приехал к родственникам и с удовольствием поддержал спортивную инициативу.