Более 450 жителей Воскресенска приняли участие в легкоатлетическом пробеге
«Воскресенская верста» вновь объединила любителей бега в парке Кривякино. Более 450 участников всех возрастов — от опытных спортсменов до новичков — пробежали дистанцию длиной чуть более одного километра.
Самым юным бегуном стал Макар Богатов, которому скоро исполнится два года. Его мама Татьяна работает тренером по детскому кроссфиту и прививает сыну любовь к спорту личным примером.
«Спорт — это жизнь, это наше здоровье, поэтому надо участвовать, надо бежать», — сказала Татьяна Богатова.
Беговой традиции Воскресенска больше десяти лет. В этот раз легкоатлетический пробег вышел на новый, можно сказать, международный уровень. Дэниел Босворт родом из Соединенных Штатов Америки, в округ приехал к родственникам и с удовольствием поддержал спортивную инициативу.
«Для меня — я играл в спорт всю жизнь, и я думаю, что это полезно для здоровья. Очень важно, чтобы семья и друзья бегали вместе», — отметил Дэниел Босворт.
Воскресенск — один из самых спортивных городов Подмосковья. Поприветствовать участников пробега и подчеркнуть необходимость поддерживать здоровый образ жизни пришел глава округа.
«Мы славим своих спортсменов, и массовый спорт очень важен. Очень приятно, что наши дети, начиная с двухлетнего возраста, начинают заниматься спортом. Хочу пожелать всем участникам соревнований побед, удачи, успехов. О спорт, ты — мир!» — сказал секретарь местного отделения «Единой России» Алексей Малкин.
«Воскресенская верста» сплачивает не только семьи, но и производственные коллективы. Вот уже много лет генеральным партнером пробега выступает филиал «ВМУ».
«От нашего филиала участвуют около 20 человек. Это и семейные, и личные забеги. Мы поддерживаем спорт всегда, потому что считаем, что здоровый образ жизни существенно укрепляет корпоративную культуру», — отметила специалист по спорту и молодежной политике филиала «ВМУ» Ирина Салова.
Среди участников выделялись воспитанники спортивных школ Воскресенска. Ребята уже сделали выбор в пользу здорового образа жизни и продолжают уверенно двигаться к новым победам. Для тех, кто впервые участвовал в пробеге, «Воскресенская верста» помогла прокачать физические способности и мотивировать на дальнейшие занятия спортом.