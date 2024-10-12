Более 450 запорных устройств для отопления заменили в Истре
Больше 450 новых аппаратов для контроля потока воды установили в котельных и тепломагистралях в Истре. От них зависит устойчивость подачи воды под давлением.
В отоплении и водоснабжении необходима регулировка скорости потока воды. Такое оборудование помогает автоматически отделить аварийную часть трубопровода и снизить давление.
Заменяют и обслуживают арматуру регулярно. Последние такие работы проводились в Истре, в поселках Гидроузел имени Куйбышева и Глебовском.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что еще 10 миллиардов рублей выделят на модернизацию котельных в Московской области.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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Более 450 запорных устройств для отопления заменили в Истре
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