Более 450 запорных устройств для отопления заменили в Истре

Больше 450 новых аппаратов для контроля потока воды установили в котельных и тепломагистралях в Истре. От них зависит устойчивость подачи воды под давлением.

В отоплении и водоснабжении необходима регулировка скорости потока воды. Такое оборудование помогает автоматически отделить аварийную часть трубопровода и снизить давление.

Заменяют и обслуживают арматуру регулярно. Последние такие работы проводились в Истре, в поселках Гидроузел имени Куйбышева и Глебовском.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что еще 10 миллиардов рублей выделят на модернизацию котельных в Московской области.

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