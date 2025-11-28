Более 450 тысяч человек посетили библиотеки в Химках в 2025 году

С начала года 14 библиотек Химок приняли более 450 тысяч посетителей и выдали свыше 750 тысяч изданий. Эти цифры подтверждают успешную трансформацию учреждений из простых книгохранилищ в многофункциональные культурные центры.

Особой популярностью пользуется «Умная библиотека», которую за год посетили 73 тысячи человек. Здесь проходят лекции по философии, киноистории, гастрономии и военной истории, работают творческие мастер-классы для детей и языковые курсы.

«Мы рады, что так много людей посещают наши библиотеки. Это подтверждает их важность и актуальность для жителей Химок. Сегодня библиотека уже гораздо больше, чем книгохранилище. Посетители берут книги и периодику, занимаются в кружках и секциях, участвуют в мастер-классах. Наша цель — создавать комфортные условия для чтения и обучения, и мы продолжим работать над развитием библиотечной сети», — отметила глава городского округа Елена Землякова.

Депутат Химок Евгений Иноземцев подчеркнул, что рост посещаемости библиотек — лучший индикатор культурного здоровья города.

«450 тысяч визитов за год — это не просто статистика, а сотни тысяч личных историй: открытий, увлечений, новых знакомств. Особенно ценно, что библиотеки Химок сумели стать местом притяжения для всех возрастов — от дошкольников до пенсионеров. Это и есть настоящая преемственность поколений», — сказал Евгений Иноземцев.

Узнать о мероприятиях и записаться на них можно через телеграм-канал библиотек Химок. «Умная библиотека» находится по адресу: Калинина, 13, и работает со вторника по воскресенье с 11:00 до 21:00.