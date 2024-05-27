Более 450 семей получили ключи от квартир в ЖК «Пятиречье» в Дмитрове

Дольщики жилого комплекса «Пятиречье» в Дмитрове продолжают получать ключи от квартир. На данный момент обладателями нового жилья стали 452 семьи.

Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства достроил жилой комплекс, состоящий из двух корпусов. Второй дом ввели в эксплуатацию в декабре 2023 года.

Теперь дольщики могут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы и осуществлять другие юридические действия.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году. В порядок приведут 1,8 тысячи кровель и 1,1 тысячи фасадов.

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