Более 450 элементов освещения заменили в Истре в марте

Рабочие поменяли 379 электрических ламп различных типов, отремонтировали осветительные приборы, установили 21 настенный и подвесной светильник. Также для защиты проводки установили 35 плафонов.

Работы прошли на улицах: 25 лет Октября, 9-й Гвардейской Дивизии, Босова, Восточной, Адасько, Ленина и других. Управляющая компания «Истринская теплосеть» выполнила плановые и восстановительные работы по освещению в многоквартирных домах муниципалитета.

Параллельно провели модернизацию системы — взамен устаревших смонтировали 40 новых светодиодных светильников, которые позволяют экономить электроэнергию, заменили 67 метров проводов. Кроме того, для удобства жителей и безопасности подключения оборудования установили две розетки и пять выключателей.

На улице 25 лет октября (подъезд № 1 дома № 4) полностью заменили освещение: установили 79 новых светодиодных светильников.