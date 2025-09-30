Более 450 домов получили тепло в Солнечногорске

В Солнечногорске начался сезон отопления: к центральной системе уже подключены социальные учреждения и почти половина многоквартирных домов. Об этом сообщил глава округа Константин Михальков, который проинспектировал подачу тепла в Менделеево и Миронцево.

В этих населенных пунктах модернизировали котельные, обновили теплосети и продолжают возведение блочно-модульных котельных в рамках госпрограммы. Руководитель округа посетил больницы, детские сады, школы и несколько жилых домов, где проконтролировал температуру на выходе из котельной и внутри зданий.

Константин Михальков подчеркнул, что сейчас проводится «настройка» системы теплоснабжения: специалисты равномерно распределяют нагрузку, следят за давлением и другими параметрами, чтобы избежать перебоев. Отдельное внимание уделяют заполнению теплоносителем новых магистралей и развоздушиванию сети.

«Важно понимать, что параллельно идет процесс развоздушивания системы и этот процесс должен проходить планомерно, чтобы обеспечить жителей отоплением на долгое время. К тому же многие сети новые, такие как в Менделеево и в Миронцево», — отметил глава городского округа.

Руководитель муниципалитета напомнил, что к 1 октября планируется обеспечить теплом более 950 многоквартирных домов. На этой неделе подача тепла стартовала в микрорайоне Тимоново.

«После пуска тепла в течение недели-полутора будет проводиться развоздушивание системы. В случае, если у жителей в ближайшие несколько дней отсутствует отопление по одному из стояков, просьба обращаться в аварийно-диспетчерскую службу управляющей компании», — сказал исполнительный директор УК «Капро» Дмитрий Рязанов.

Если через несколько дней после запуска отопления квартиры останутся холодными, жители могут обратиться в свою управляющую компанию или на горячую линию округа по телефону: 8(800)201-67-47.