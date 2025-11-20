Более 45 входных групп в жилых домах привели в порядок в Истре с начала осени

С начала осеннего периода в Истринском муниципальном округе проведены работы по благоустройству более 45 входных групп многоквартирных домов. Масштабный ремонт включал замену и восстановление дверей, реконструкцию крылец и обновление защитных козырьков, что значительно улучшило внешний вид и эксплуатационные характеристики подъездов.

За указанный период силами МБУ «ЖКУ м. о. Истра» были приведены в порядок 17 входных дверей и отремонтированы девять крылец. Дополнительно работники учреждения обновили покрытие четырех защитных козырьков над входами в подъезды.

Параллельно аналогичные работы проводила управляющая компания АО «Истринская теплосеть», специалисты которой заменили 10 крылец, четыре входные двери и четыре защитных козырька на улицах Ленина, Босова, Юбилейная и Адасько.