Более 45 входных групп в жилых домах привели в порядок в Истре с начала осени
С начала осеннего периода в Истринском муниципальном округе проведены работы по благоустройству более 45 входных групп многоквартирных домов. Масштабный ремонт включал замену и восстановление дверей, реконструкцию крылец и обновление защитных козырьков, что значительно улучшило внешний вид и эксплуатационные характеристики подъездов.
За указанный период силами МБУ «ЖКУ м. о. Истра» были приведены в порядок 17 входных дверей и отремонтированы девять крылец. Дополнительно работники учреждения обновили покрытие четырех защитных козырьков над входами в подъезды.
Параллельно аналогичные работы проводила управляющая компания АО «Истринская теплосеть», специалисты которой заменили 10 крылец, четыре входные двери и четыре защитных козырька на улицах Ленина, Босова, Юбилейная и Адасько.
На ближайшую перспективу уже сформирован план дальнейших работ по благоустройству. В поселке Курсаково в доме № 12, помимо ремонта входной двери, установят доводчик. В деревне Павловское в доме № 120 запланирован частичный ремонт крыльца с восстановлением ступеней и входной площадки. В Духанино в доме № 4 проведут покраску входной двери.
Управляющая компания АО «Истринская теплосеть» также подготовила перечень задач, включающий комплексный ремонт всей входной группы в доме 55 на улице 9-й Гвардейской дивизии в Истре и замену урн в первом и четвертом подъездах дома № 15 на Юбилейной улице.