Более 4,5 тысячи жителей проголосовали за объекты благоустройства в Дубне

Общественные пространства, которые преобразятся в следующем году, продолжают выбирать жители Дубны. Работы пройдут в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Так, в парке Авиастроителей хотят провести ремонт дорожек, обновить детскую площадку с интерактивными элементами, установить больше лавочек и оборудовать новые зоны отдыха. Площадь территории под благоустройство составляет восемь гектаров.

Во дворе домов на проспекте Боголюбова предлагают сделать освещение, установить столы для настольного тенниса, тренажеры, большие качели и перголы. Пока территория лидирует в голосовании.

«Напомню, дубненцы могут отдать свой голос за один из двух объектов. Если еще не успели проголосовать, обращайтесь к волонтерам или голосуйте онлайн. Сделать это можно до 12 июня», — отметил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.