Более 4,5 тысячи жителей Подмосковья проверили здоровье на акции в парках

В Подмосковье продолжается акция «Проверь здоровье в парке». В минувшие выходные профилактические обследования прошли в 11 парках региона, в том числе в Долгопрудном, Воскресенске, Люберцах, Красногорске и Коломне.

За два дня медицинские специалисты обследовали 117 человек. Всего с начала лета участниками акции стали более 4,5 тысячи жителей.

«Проверь здоровье в парке» позволяет пройти базовые обследования во время прогулки и получить рекомендации по профилактике заболеваний. В рамках акции врачи измеряют артериальное давление, рост и вес, проводят анкетирование и консультируют посетителей. При необходимости жителям рекомендуют обратиться в поликлинику для более подробной диагностики.

Обследования проводятся бесплатно. Для участия нужно иметь при себе полис ОМС и СНИЛС. Получить результаты можно в личном кабинете пациента на региональном портале «Здоровье».