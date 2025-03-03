Более 4,5 тысячи кафе и ресторанов Подмосковья подготовили постное меню

Великий пост начался для православных христиан в понедельник, 3 марта. Более 4,5 тысяч кафе и ресторанов Подмосковья подготовили особое меню, которое будет действовать до 18 апреля.

Ресторан «Маленький Токио» в Клину начал предлагать гостям вегетарианские роллы и баклажаны по-пекински, а заведение «Mamma Italia» в Солнечногорске — салат коул слоу, жареный картофель с грибами, постный суп минестроне, кесадилью с овощами, а также ризотто с тыквой.

Вяленые томаты, грибной крем-суп и салат с картофелем смогут попробовать посетители ресторана «Виноград» в Наро-Фоминске. «Дастархан» в Пушкино будет угощать жителей и гостей города драниками из картофеля, уйгурским лагманом и пловом с сухофруктами и нутом.

В Минсельхозпроде Московской области уточнили, что всего в регионе действуют свыше восьми тысяч мест общественного питания, причем 900 из них открылись в прошлом году. Больше всего новых кафе и ресторанов появились в Красногорске, Котельниках, Серпухове, Орехово-Зуеве, Сергиевом Посаде и Ленинском городском округе. В сфере общепита в Подмосковье заняты 60,5 тысячи человек.