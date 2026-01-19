Более 4,5 тысячи человек посетили на каникулах крытый каток в Волоколамске

Каток в волоколамском физкультурно-оздоровительном комплексе «Лидер» посетили за время новогодних каникул 4 689 человек. Большую часть гостей составили участники массовых катаний.

В первой половине дня на льду тренировались хоккеисты — участники любительских команд и воспитанники секций. После обеда на площадке начиналось массовое катание. Такой график позволил развести по времени тренировки и свободные сеансы, поэтому каток оставался востребованным в течение всех каникул.

Жители и гости Волоколамска приходили кататься целыми семьями, а также группами друзей и одноклассников, выбирая удобное время для катания. Многие воспользовались арендой коньков.

В настоящее время в населенных пунктах Волоколамского округа идет заливка открытых ледовых площадок. В день открытия катка на стадионе «Текстильщик» провели спортивно-развлекательную программу.