Более 45 тысяч жителей посетили парк «Пестовский» в Балашихе за неделю

Фото: Министерство благоустройства МО

Свыше 45,2 тысячи человек посетили парк «Пестовский» в Балашихе за неделю. В нем создали условия для комфортного отдыха жителей всех возрастов.

Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, парк расположен в восточно части микрорайона Железнодорожного. В нем обустроены тематические зоны, установлена парковая мебель, интерактивные площадки для детей и многое другое.

«Важной частью инфраструктуры парка является концертно-развлекательная площадка, где регулярно проводятся различные мероприятия. Это позволяет парку служить не только местом для прогулок, но и культурным центром для жителей Балашихи», — добавили в министерстве.

Также на территории работают спортивные площадки и прокат инвентаря.

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